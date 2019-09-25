ديبالا يعود لدائرة اهتمامات عمالقة إنجلترا

كشفت تقارير أن مانشستر يونايتد وتوتنهام يتطلعان لتدعيم صفوفهما خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بنجم يوفنتوس باولو ديبالا.

إذ لم يفقد يونايتد وسبيرز الأمل بعد في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، بعدما كان قريباً من الانتقال إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي، لكن المهاجم عطل المفاوضات، مفضلاً الاستمرار في تورينو.

ويأتي تمسك أولي غونار سولشاير وماوريسيو بوتشيتينو بضم ديبالا الملقب بالجوهرة، نظراً إلى خروجه مبدئياً من حسابات مدربه ماوريتسيو ساري، وغيابه عن المشاركة الأساسية لصالح غونزالو هيغواين، ورغبتهما القوية في دعم الهجوم.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إيطالية أن يوفي يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان في يناير.

حيث قالت صحيفة “توتوسبورت” أن يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات توماس مونييه ظهير سان جيرمان، مقابل انتقال لاعب الوسط إيمري تشان إلى العاصمة الفرنسية.

وارتبط اسم تشان بالرحيل عن يوفنتوس، بعد قرار ساري بعدم قيده ضمن القائمة الأوروبية للسيدة العجوز.

ورغم انتهاء عقد مونييه مع سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إلى أن المسؤولين في يوفنتوس يرغبون في حسم الصفقة في يناير.

وانتقل الدولي الألماني إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي، لكنه فشل في إقناع ساري بمستواه، بعدما تولى المهمة خلفاً لماسيميليانو آليغري.

وخرج تشان من قائمة يوفنتوس المشاركة في دوري الأبطال، مما أشعل الموقف بينه والمدير الفني ساري وإدارة البيانكونيري، وهو ما دفعه إلى التلويح بالرحيل في الشتاء.