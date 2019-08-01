ديبالا يفضل إنتر على مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن باولو ديبالا، مهاجم إنتر، رفض الانتقال لمانشستر يونايتد مفضلاً الرحيل صوب إنتر.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن الدولي الأرجنتيني سيجتمع بمدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الخميس ويتفهم منه وضعه مع الفريق.

وأكمل التقرير أن مغالاة ديبالا في طلباته من أجور مع يونايتد يعقد الصفقة التبادلية مع روميلو لوكاكو، مؤكداً أن اللاعب يرحب الآن بفكرة اللعب مع النيراتزوري.

رفض ديبالا لمانشستر يعني انهيار صفقة التبادل مع لوكاكو وفقاً للصحيفة، مما سيعيد من جديد فتح باب المبادلة مع ماورو إيكاردي قائد إنتر السابق الذي أعلن المدرب أنتونيو كونتي صراحةً أنه لن يكون جزءاً من خططه للموسم القادم.

ويغلق سوق الانتقالات في إنجلترا مع بداية المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرابة أسبوع، بينما لا يزال مستمراً حتى نهاية الشهر في إيطاليا.