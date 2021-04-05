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ديبالا يقترب أكثر من الرحيل عن يوفنتوس

منشور 05 نيسان / أبريل 2021 - 12:35
باولو ديبالا
باولو ديبالا

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن باولو ديبالا بات قريباً أكثر من الرحيل عن يوفنتوس الصيف القادم.

فقد سحبت الإدارة عرض التمديد الذي قدمته للنجم الأرجنتيني، والذي كان سيمنحه أجراً سيجعله من بين أعلى 20 لاعباً في أوروبا.

وأوضح الموقع أن ديبالا يترقب عرضاً أكثر جاذبية، مما قد يدفع يوفنتوس لبيعه بعد نهاية الموسم وقبل أن يصبح لاعباً حراً في صيف 2022.

يذكر أن ديبالا عانى من كثرة الإصابات هذا الموسم، كما تمت معاقبته هو وزميلاه ويستون ماكيني وآرتور لإقامتهم حفلاً خلال فترة تعاني منها إيطاليا من تداعيات جائحة كورونا.

كلمات دالة:باولو ديبالايوفنتوسالدوري الإيطالي

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