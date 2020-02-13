ديبالا يقرب يوفنتوس من حلم ساري

ينتظر أن يلعب باولو ديبالا دوراً بارزاً في انتقال بول بوغبا لصفوف الفريق في الصيف.

ويصر الدولي الفرنسي على الرحيل من مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي وقرر النادي الانجليزي تقليص مطالبه المالية للموافقة على رحيل نجم الوسط.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” المقربة من يوفنتوس أن بقاء ديبالا في صفوف البيانكونيري سيساهم بقوة في قدوم الفرنسي إلى تورينو.

ويريد بوغبا اللعب بنفس الفريق مع ديبالا، ويرى الفرنسي قدرتهما على التطور معاً في حالة انتقاله مرة أخرى إلى يوفنتوس.

يذكر أن بوغبا رحل عن يوفنتوس عام 2016 وعاد إلى مانشستر يونايتد بعد قضاءه بين جدران النادي الإيطالي 4 سنوات.