ديبالا يكشف الفرق بين آليغري وساري

أعرب المهاجم باولو ديبالا عن ارتياحه وسعادته، بتحسن أوضاعه مع يوفنتوس منذ تولى ماوريتسيو ساري الدفة الفنية خلفاً لماسيميليانو آليغري.

وكان صاحب الـ 25 عاماً قاب قوسين أو أدنى من مغادرة يوفي الصيف المنقضي، نظراً لمعاناته مع آليغري، حيث فقد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية وتحول لمهاجم بديل، وذلك منذ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

لكن وضع الدولي الأرجنتيني تبدل تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق، بعودته مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية، ليمارس هوايته القديمة بالمساهمة في انتصارات البيانكونيري، كما فعل في قمة الأحد الماضي أمام إنتر حين سجل هدف فريقه الأول في المباراة التي حقق فيها حامل اللقب الفوز بهدفين لهدف، عكس ما كان عليه الموسم الماضي.

وقال ديبالا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "ينبغي علينا مواصلة العمل الجيد وتنفيذ ما يطلبه المدرب، ويجب على كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، وهذا ما أحاول فعله الآن".

وعن الطريقة التي استعاد بها ثقته بنفسه مرة أخرى بعد الموسم الماضي الصعب، قال: "أجبرت نفسي على الهدوء بعد كل ما قيل، الآن أحاول فقط الاستمتاع باللعب مع الفريق والقيام بالأشياء التي أحبها، لطالما أردت البقاء في تورينو".

وختم بالرد على سؤال حول الاختلافات بين آليغري وساري، فقال: "كل مدربه له طريقة مختلفة عن الآخر. صحيح أننا قمنا بأشياء كثيرة جميلة مع آليغري، لكن ساري يلعب بطريقة أكثر هجومية، ونرى الآن يوفنتوس يلعب بكثافة واندفاع هجومي أوضح".