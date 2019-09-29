ديبالا يمازح بوفون بعد تحطيم رقم مالديني الأسطوري

تجاوز الحارس العملاق جيانلويجي بوفون الرقم القياسي للأسطورة باولو مالديني وخاض مباراته رقم 903 على مستوى الأندية، خلال فوز يوفنتوس (2-0) على سبال، وانهالت عبارات الإشادة على "سوبرمان"، لكن بعضها لم يخل من السخرية.

ونشر باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، صورة تجمعه بجيانلويجي بوفون وهو يحتضنه، وكتب مازحاً في تعليقه "903 مباريات، ألا تشعر بالتعب أبداً؟"

وحقق بوفون الإنجاز بعد مشوار بدأ مع بارما وأكمله على مسافة طويلة مع يوفنتوس على مرتين، بعد تجربة قصيرة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وعاد بوفون (41 عاماً) إلى يوفي هذا الموسم على أمل تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وشارك في مباراتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ساعدتاه على تحطيم رقم مالديني.

لكن نظراً لتقدمه في السن، لم يعد بوفون الخيار الأول في حراسة المرمى ويشارك في مباريات تبدو سهلة لفريقه، ويقبل بذلك بصدر رحب بغية دعم زميله فويتشيك تشيزني.

وقال بوفون، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بعد اللقاء: "أنا فخور بهذا الرقم، وسعيد أكثر بوصولي إليه وأنا أقترب من 42 عاماً، لم أتوقع أن أكون بهذه القوة قبل 6 أو 7 سنوات".