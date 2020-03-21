ديبالا ينضم للائحة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

أعلن باولو ديبالا نجم يوفنتوس، عن إصابته بفيروس كورونا هو وصديقته أوريانا ساباتيني، بينما أكد النادي الإيطالي النبأ في بيانٍ رسمي.

وبات الأرجنتيني ثالث لاعب يُصاب بكورونا من يوفنتوس بعد الثنائي دانييلي روغاني وبليز ماتويدي على الترتيب.

وتعد إيطاليا أكثر دول العالم تضرراً من كورونا حتى الآن، ويبدو أن الرياضيين لم يفلتوا من الآثار المدمرة لهذا الوباء العالمي.

وظهرت شائعات بعد إصابة روغاني تشير إلى أن ديبالا هو الآخر أصيب بالعدوى، إلا أن اللاعب والنادي قابلا التقارير بالنفي، لكن يبدو أن الأمر قد تأكد أخيراً السبت.

ونشر الدولي الأرجنتيني تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أعلن فيها النبأ، حيث قال "مرحباً جميعاً، أردت إبلاغكم بأني تلقيت للتو نتائج اختبار فيروس كورونا.

"نتيجتانا أنا وأوريانا إيجابية، لحسن الحظ، نحن في حالة ممتازة الآن، شكراً على رسائلكم وتحياتي للجميع".

ونشر يوفنتوس بياناً رسمياً قال فيه "خضع ديبالا لفحوصات أكدت إصابته بكورونا، قام متطوعاً بالانعزال في المنزل منذ يوم الأربعاء.

"ستسمر بمراقبته لاتباع النظام المعتاد، إنه بخير ولم تظهر عليه أعراض".

يذكر أن فيروس كورونا أصاب عدداً كبيراً من لاعبي كرة القدم في إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، حيث يُعاني ثلث فريق فالنسيا من المرض وأكثر من 5 لاعبين من سامبدوريا وأندية أخرى أيضاً منه.