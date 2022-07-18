ديبالا يوافق على الانتقال إلى روما

قال الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو اليوم الاثنين أن النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا وافق أخيراً على التوقيع على عقدٍ لمدة 3 مواسم مع روما سيتقاضى بموجبه 6 ملايين يورو سنوياً.

وانتهى عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً مع يوفنتوس مطلع الشهر الجاري ليصبح لاعباً حراً يستطيع اختيار أي فريق يريده إذا ما تم الاتفاق على البنود الشخصية الخاصة بأجوره والمكافآت.

وبدا لفترة طويلة أن إنتر ميلان سيقتنص النجم الأرجنتيني الذي عانى من كثرة الإصابات خلال مسيرته مع يوفي.

لكن النيراتزوري الذي ضم البلجيكي روميلو لوكاكو كان يستعد للتخلص من مهاجمه الآخر التشيلي أليكسيس سانشيز من أجل إفساح المجال لجلب ديبالا.

وأدى هذا التأخر في حسم الصفقة من جانب إنتر لانقضاض روما سريعاً بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اتصل هاتفياً باللاعب وطلب منه ارتداء قميص فريق العاصمة الإيطالية.

كما ارتبط ديبالا بانتقال محتمل إلى نابولي، إلا أن إدارة النادي لم تدخل على الصفقة بقوة مثل نظيراتها في إنتر وروما.

يذكر أن يوفنتوس كان قد سحب عرض التجديد للنجم الأرجنتيني رغم الاتفاق بين الطرفين على جميع البنود ليرحل المهاجم في نهاية المطاف بعد انتهاء عقده.