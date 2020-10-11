ديباي: سيتهافت الجميع على توقيعي في يناير

تحدث نجم هولندا وليون ممفيس ديباي عن مصيره في ظل اقتراب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي وإمكانية رحيله في يناير بعد فشل الأمر في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وينتهي عقد ديباي في يونيو 2021 وكان على وشك الانتقال لبرشلونة، لكن النادي الكتالوني لم ينجح في حسم التعاقد معه بسبب قواعد الليغا والظروف المالية.

وقال ديباي في تصريحات إعلامية: "أنا في السادسة والعشرين وانتقالي سيكلف تقريباً لا شيء، يجب أن نتوقع أن الأندية ستتهافت علي، يناير قريب، لنرى ما سيحدث.

"ليس أكيداً رحيلي، ولكن احتمالية أن تهتم بي عديد الأندية قريباً أصبحت أكبر، ما يثير ندمي هو أنني لعبت دقائق قليلة مع ليون في الأسابيع الماضية".

وأضاف الهولندي: "شعرت أن الأمر بسبب كوني كنت على وشك الرحيل، كمهاجم تريد الاستمرار في مسيرتك التهديفية، سجلت ثلاثة أهداف في أول مباراة، عار ما يحدث".

وسجل ديباي حتى الآن أربعة أهداف في اللقاءات الستة الأولى لليون في الدوري الفرنسي، وخاض ما مجموعه 334 دقيقة فقط.

وتشير بعض التقارير إلى عودة برشلونة لمحاولة ضم الدولي الهولندي في يناير أو يونيو القادمين في ظل قرب انتهاء عقده وانخفاض قيمته.