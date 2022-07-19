ديباي لا يريد الرجوع إلى الدوري الإنجليزي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة والذي تقدم توتنهام هوتسبير بعرضٍ لضمه لا يرغب بالرجوع إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقضى اللاعب فترة غير ناجحة في صفوف مانشستر يونايتد امتدت فقط لموسم ونصف رحل بعدها صوب أولمبيك ليون الذي تألق معه.

ويبدو أن صاحب الـ 28 عاماً لا يرغب بتكرار التجربة كونه لم يتمكن من فرض نفسه مع فريق الشياطين الحمر.

وتعاقد برشلونة مع ديباي صيف العام الماضي في صفقة مجانية لمدة موسمين بعد وصول الاتفاق الذي كان يربطه بليون إلى نهايته.

وشارك الهولندي مع البارسا حتى الآن في 37 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 13 هدفاً، كما صنع هدفين آخرين.

وبات اللاعب خارج مخططات المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز في ظل وفرة الخيارات الهجومية لديه بوجود روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانغ وفيران توريس وعثمان ديمبيلي.