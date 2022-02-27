ديباي مرشح للرحيل عن برشلونة والعودة لهولندا

كشفت مصادر إعلامية هولندية أن النجم ممفيس ديباي مهاجم برشلونة مرشح للعودة إلى بلاده بعد نهاية الموسم الجاري.

ولا يمر صاحب الـ 28 عاماً بأفضل الفترات في ملعب كامب ناو وبات يفكر بالرحيل عن النادي الإسباني خلال الصيف.

وبدأ ديباي مسيرته في هولندا مع بي إس في آيندهوفن الساعي لضمه من جديد.

ويرحب النادي الهولندي بمهاجم أولمبيك ليون السابق بأذرع مفتوحة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان البارسا سيسمح للاعب الذي وصل إلى صفوفه الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع ليون دون مقابل بالمغادرة.

وخاض مهاجم مانشستر يونايتد السابق 23 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2023.