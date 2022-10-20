ديباي مرشح للرحيل عن برشلونة

يبدو غالاتاساراي التركي عازماً على إبرام صفقة مع برشلونة ينتقل بموجبها النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي إلى اسطنبول الموسم القادم.

ومع اقتراب انتهاء عقد مهاجم أولمبيك ليون السابق مع البارسا وذلك صيف العام المقبل، يبدو أن اللاعب سيحزم حقائبه صوب الدوري التركي.

وبإمكان صاحب الـ 28 عاماً بدء المفاوضات مع أي طرف مهتم بضمه في شهر يناير مطلع العام 2023، ويعتبر غالاتاساراي أحد أبرز الأندية الساعية لاستقطابه.

غالاتاساراي يريد ديباي دون مقابل

ولا يريد النادي التركي دفع أي قيمة مالية نظير إتمام الصفقة، وسيحاول تحرير النجم الهولندي مما تبقى من عقده وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وبات دور ديباي ثانوياً في صفوف برشلونة هذا الموسم بعد التعاقدات التي عززت خط هجوم الفريق على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا إضافة لوجود الإسبانيين فيران توريس وآنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيلي.