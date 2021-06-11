ديباي يرفض الحديث عن وجهته القادمة

رد ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب هولندا، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وقال اللاعب في تصريح مقتضب نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أمس الخميس: «أركز فقط على مباراتنا ضد أوكرانيا في بطولة أوروبا (يورو 2020)».

وأضاف: «لا أريد التحدث عن مستقبلي، أريد فقط أن أقدم مستويات جيدة في البطولة».

يوفنتوس ينافس برشلونة على توقيع ديباي

ورفض المهاجم تمديد عقده مع ليون الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، بينما أفادت تقارير بأن الهولندي تلقى عرضاً مغريا من يوفنتوس يزيد بقيمة 3 ملايين يورو سنوياً عن العرض الذي وصله من برشلونة.

وأشارت التقارير، إلى أن هناك حالة من القلق داخل النادي الكتالوني من تكرار سيناريو خسارة جورجينيو فينالدوم مع ديباي.

واختار فينالدوم التعاقد مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بدلاً من البارسا.

ويفتتح منتخب هولندا مشواره في يورو 2020 الأحد القادم حينما يلاقي منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.