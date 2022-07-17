ديباي يعرض القميص رقم 9 على ليفاندوفسكي

سيعرض النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة قميصه رقم 9 على التعاقد الجديد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفقاً لتقارير إعلامية.

وبات المهاجم صاحب الـ 33 عاماً على أعتاب إتمام انتقاله إلى البارسا قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة ستكلف الكتالونيين قرابة 50 مليون يورو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أنه جرت العادة أن يتم عرض أرقام القمصان على اللاعبين الجدد، لذلك من المتوقع أن يقدم ديباي على هذه الخطوة بعرض القميص رقم 9 على الهداف البولندي المخضرم.

وتحوم الشكوك إجمالاً حول مستقبل ديباي الذي يرغب برشلونة في بيعه هذا الصيف رغم التعاقد معه مجاناً صيف العام المنصرم.

ومن الخيارات المقترحة أيضاً القميص رقم 11 الذي ارتداه الإسباني آداما تراوري، علماً بأنه أنهى فترة إعارته وعاد إلى صفوف ولفرهامبتون.