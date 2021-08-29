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ديباي يقود برشلونة لهزيمة خيتافي 2-1

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 05:12
الهولندي فرينكي دي يونغ (يمين) يهنىء مواطنه ديباي بهدفه
الهولندي فرينكي دي يونغ (يمين) يهنىء مواطنه ديباي بهدفه

فاز برشلونة على ضيفه خيتافي بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

تقدم البارسا بهدفٍ مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق سيرجي روبرتو، وعادل ساندرو راميريز النتيجة للضيوف في الدقيقة 18.

لكن ممفيس ديباي منح صاحب الأرض الهدف الثاني بعد 12 دقيقة.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز المهم إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن ثلاثي الصدارة ريال مدريد الأول وفالنسيا الثاني وإشبيلية الثالث.

أما خيتافي، فبقي رصيده صفراً من النقاط في المركز الثامن عشر.

كلمات دالة:برشلونةممفيس ديبايخيتافيسيرجي روبرتوالدوري الإسباني

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