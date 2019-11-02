ديجون يحقق فوزاً صاعقاً على باريس سان جيرمان

تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة من مستضيفه ديجون، والذي حوّل تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في افتتاح المرحلة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

افتتح بي إس جي التسجيل في الدقيقة 19 عبر نجمه كيليان مبابي، وظن الجميع أن الباريسي في طريقه لزيادة غلته، لكن العكس هو ما حدث، إذ تمكن منير شويار من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ فادح من الحارس كايلور نافاس، قبل أن يتمكن زميله جيه كاديز من أن يتقدم لفريقه في الدقيقة 47.

وحقق ديجون الذي تأسس عام 1998 الفوز الأول له في تاريخه على باريس سان جيرمان.

كما أن هذه الهزيمة قد تسببت في رقم قياسي سلبي لباريس، حيث تلقى فريق المدرب توماس توخيل الهزيمة الثامنة لها في الدوري خلال عام 2019، وهو أكبر عدد هزائم في عام واحد منذ 2010.

أيضاً، هذه المرة الأولى منذ موسم 2010-2011 التي يتلقى فيها باريس ثلاث هزائم بعد 12 مرحلة من الدوري.

ورفع هذا الانتصار الغالي رصيد ديجون متذيل الترتيب قبل اللقاء إلى 12 نقطة ليحتل المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد باريس عند النقطة 27 في الصدارة.

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