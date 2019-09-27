ديربي العاصمة مدريد في الواجهة

يحتضن ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المستضيف وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وتخطى الفريقان أزمة نتائج عانيا منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصاً النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطتين أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.

وسيسعى كل من الفريقين لتأكيد صحوته وإطفاء انتفاضة غريمه قبل دخولهما الجولة الثانية من دوري الأبطال حين يحل أتلتيكو ضيفاً على لوكوموتيف موسكو ضمن المجموعة الرابعة، فيما يلعب ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج ضمن الأولى.

في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، سُئل زين الدين زيدان حول مستقبله كمدرب للملكي، وعما إذا كان منزعجاً من التقارير التي مفادها أن جوزيه مورينيو مرشح لخلافته، رد زيزو قائلاً “أعرف كيف تسير الأمور، لا يتعلق الأمر بما إذا كان الأمر يزعجني أم لا يزعجني. إذا خسرت، فإن الأمور يجب أن تتغير”.

ويواجه زيدان صعوبات بسبب الغيابات التي تضرب صفوف فريقه، حيث يعاني من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة مارسيلو والوافد الجديد فيرلان ميندي، وسيضطر إلى الدفع بناتشو في هذا المركز على غرار ما فعل ضد أوساسونا، على الرغم من أن الأخير يلعب بالقدم اليمنى.