ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام ينتهي بالتعادل

تعادل آرسنال مع ضيفه توتنهام بهدفين لكلٍ منهما في ديربي شمال لندن الذي جمعهما على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سبيرز التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من سون هيونغ مين تم تسديدها على مرمى الحارس بيرند لينو عن طريق إيريك لاميلا ليتصدى لها الألماني، ويتابعها كريستيان إيريكسن بسهولة في المرمى.

وأضاف الضيوف الهدف الثاني عن طريق هاري كاين من ركلة جزاء احتسبت على غرانيت تشاكا في الدقيقة 30.

وقلص أليكساندر لاكازيت النتيجة للغانرز بهدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة من نيكولاس بيبي، وترويض رائع للكرة، ليودعها بقوة في مرمى هوغو لوريس.

ونجح بيير إيميريك أوباميانغ في إدراك التعادل لآرسنال في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة، صل آرسنال للنقطة 7 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 5 نقاط في المركز التاسع.