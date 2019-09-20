ديربي ميلانو أول اختبار حقيقي لكونتي

يخوض إنتر مع مدربه الجديد أنتونيو كونتي اختباره الجدي الأول على الصعيد المحلي بمواجهة جاره اللدود ميلان السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، بعد أربعة أيام من تعادله المخيب مع سلافيا براغ (1-1) في دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر الوحيد المتألق بثلاثة انتصارات تواليا،ً وسجل سبعة أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة، ليحقق النيراتزوري بداية كاملة في “سيري آ”.

ويتقدم رجال كونتي، مدرب تشيلسي سابقاً، بفارق نقطتين عن كل من بولونيا ويوفنتوس الذي هيمن على الدوري المحلي بشكل كاسح في العقد الحالي وتوج باللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

وفي حين أن إنتر جمع تسع نقاط من ثلاث مباريات، إلا أن ذلك كان على حساب أندية متواضعة لا يتوقع أن تنافس على اللقب على غرار ليتشي وكالياري وأودينيزي.

على الساحة القارية بدا إنتر من دون إبداع في مباراته أمام سلافيا براغ في دوري الأبطال، وكان على وشك الخسارة قبل إنقاذه من قبل نيكولا باريلا في اللحظات الأخيرة.

ووصف كونتي نفسه بالـ”غبي” بعد التعادل، قائلاً “أنا المسؤول عن اختيار التشكيلة وعن عدم إبلاغ الشبان ما أردته”، كاشفاً أن لاعبيه ركزوا بشكل كبير على مباراة السبت ضد ميلان، علماً بأنه لم يخسر في آخر ست مباريات ضد جاره في الدوري.

والتقى الفريقان 170 مرة، ففاز إنتر 64 مرة مقابل 51 لميلان و55 تعادلاً.

وبعد مواجهة ميلان ستكون روزنامة إنتر مزدحمة بالمواعيد الهامة، فيلتقي لاتسيو في الدوري ثم برشلونة في دوري الأبطال ويوفنتوس محلياً في غضون أسبوعين.

في المقابل حقق ميلان بداية متعثرة خسر فيها أمام أودينيزي قبل فوزه مرتين على بريشيا وفيرونا، ليرتقي إلى المركز السابع بست نقاط. وحصل لاعبو المدرب ماركو جيامباولو على أسبوع لتحضير الديربي، في ظل غيابهم عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

ستكون الفرصة متاحة السبت ليوفنتوس كي يتصدر مؤقتاً عندما يستضيف فيرونا.

وكان أسبوع البيانكونيري متوسطاً إذ أهدر تقدمه بهدفين أمام أتلتيكو مدريد وخرج متعادلاً 2-2 في دوري الأبطال، وذلك بعد تعادله سلباً في الدوري مع فيورنتينا ليهدر أولى نقاطه.

ولم يحقق فريق السيدة العجوز أي فوز بعد عودة مدربه ماوريتسيو ساري إلى دكة البدلاء، بعد غيابه بداية الموسم للتعافي من التهاب رئوي.

وقال المدير الفني: “يجب أن نتطور في قتالنا وتركيزنا”.