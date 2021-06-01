ديشامب: عودة بنزيمة ليست لاعتبارات شخصية

قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إنه قرر كمدرب وليس لاعتبارات شخصية، عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لتمثيل الفريق.

ولم يكشف ديشامب عن تفاصيل، حول العوامل التي ساهمت في تغيير موقفه، بعد 5 أعوام ونصف من استبعاد بنزيمة من المنتخب خلال مقابلة نشرتها إذاعة "فرانس إنفو".

وأشار المدرب إلى أن «الأمر الأهم» كان لقاء جمعهما حيث تناقشا، مضيفاً «دون ذلك لكان الأمر مستحيلاً».

وتجنب ديشامب الإجابة عن سؤال وُجه له، عما إذا كان قد صفح عن مهاجم الميرينغي، بعدما وصفه بـ «الاستسلام للجانب العنصري من فرنسا».

وأصر على أنه لم يتصرف كشخص عادي، بل كمدرب، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له، مؤكداً «أكرر، رغم أن البعض لا يريدون تفهم ذلك: موقفي الشخصي في الماضي تماماً».

وانضم بنزيمة هداف ريال الموسم المنصرم، برصيد 30 هدفاً في 46 مباراة، لمعسكر منتخب فرنسا في كليرفونتين، جنوب غربي البلاد، لأول مرة منذ استبعاده في أكتوبر 2015.