ديشامب: لا توجد مباريات سهلة

كانت مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال في الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات بطولة يورو 2020، من أكثر اللقاءات إثارة وغرابة.

وشهدت المواجهة 3 ركلات جزاء، اثنتين لمنتخب البرتغال سجلهما النجم كريستيانو رونالدو، وواحدة للديوك، سجل منها كريم بنزيمة زميله السابق في ريال مدريد، هدفاً في نهاية شوطها الأول، ثم أضاف هدفاً ثانياً بذكاء في مرمى روي باتريسيو في شوطها الثاني.

كما شهدت مباراة ألمانيا والمجر في نفس المجموعة السادسة نفس درجة الإثارة والقوة والمتعة، وانتهت بنفس نتيجة مباراة فرنسا والبرتغال 2-2.

وفي لقاء سريع للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي مع ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، اعترف المدرب: "هذه المجموعة تستحق فعلاً لقب مجموعة الموت، كانت مبارياتها صعبة، ولم تتضح معالم المنتخبات المتأهلة منها وترتيبها، إلا مع الدقائق الأخيرة.

"الآن نبدأ بطولة جديدة لا مجال فيها للخطأ، لأنه مكلف، وتكلفته الإقصاء، نعرف أن منافسنا القادم هو منتخب سويسرا، ولست مع من يقولون أن المباراة ستكون «في المتناول».

"خضنا مباريات كثيرة وقلنا أنها في المتناول لكنها لم تكن كذلك، بل واجهنا خلالها مشاكل وصعوبات كثيرة، لدينا مراقبون شاهدوا مباريات سويسرا الثلاث وتابعوها جيداً، فريقهم ليس صيداً سهلاً كما يتصور البعض، كما شاهدت أنا شخصياً مقتطفات من مبارياتهم، سنجهز أنفسنا جيداً قبل هذه المواجهة".

ديشامب يشيد ببنزيمة

وعن ثنائية كريم بنزيمة في مرمى البرتغال، قال ديشامب: "كان كريم يبحث عن التسجيل حتى يسترد ثقته بنفسه، بعد أن تخلى الحظ عنه وصام عن التهديف في المباراتين الأوليين، وأيضاً في المباراتين الوديتين اللتين شارك بهما قبل انطلاق البطولة، لهذا هو سعيد بالهدفين وأنا أيضاً سعيد من أجله، لكني ما زلت أنتظر الكثير منه ومن زملائه".