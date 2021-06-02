ديشامب يتهم لابورت بالكذب

اتهم مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب مدافع مانشستر سيتي آيمريك لابورت الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الفرنسي، بالكذب بشأن تبادل الرسائل بينهما.

وقال ديشامب في مقابلة مع صحيفة "لا بروفينس": «ما يزعجني هو ما يمكنه قوله وهو كذب. الرسالة الوحيدة التي تلقيتها منه كانت في شهر أكتوبر عن وضع محدد بشأن إصابة كان قد تعرض لها في سبتمبر».

لابورت يختار تمثيل إسبانيا

وقال المدافع الذي ولد ونشأ في فرنسا أنه لم يتلق رداً من مدرب المنتخب الفرنسي حين أرسل له رسالة.

وحصل نجم مانشستر على الجنسية الإسبانية في مايو الماضي، واستدعاه مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي الأسبوع الماضي لتمثيل الفريق.