ديشامب يجري تعديلات كبيرة على تشكيلة فرنسا

وجه مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، الدعوة للاعبين الذين سيشاركون لخوض مباراة ودية ومباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وعلى غير العادة، تضمنت قائمة الديوك 24 لاعباً بدلا من 23، بينهم ثلاثة وجوه جديدة يتم استدعاؤها لأول مرة.

وضم ديشامب كلاً من المدافعَين كليمون لونغليه (برشلونة)، وليو دوبوا (ليون)، والحارس مايك ماينيان (ليل).

واستبعد ديشان حارس مرمى مرسيليا ستيف ماندندا (34 عاماً)، الذي كان ضمن التشكيلة التي خاضت المونديال، بينما عاد إلى صفوف المنتخب مهاجم إشبيلية وسام بن يدر.

وضمت التشكيلة أيضاً أربعة حراس للمرمى بدلاً من ثلاثة، لأن الحارس الأساسي وقائد المنتخب، هوغو لوريس، سيخوض مع توتنهام هوتسبير نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في الأول من الشهر القادم.

وبرر ديشامب استبعاد مانداندا بـ ”خيار اللحظة، ستيف خاض موسماً معقداً مع ناديه، وكان مردوده أقل مما هو قادر على عطائه، ولهذا اتخذت القرار بعدم استدعائه، ولن ألزم نفسي بالنسبة إلى المستقبل”.

واستفاد لونغليه (23 عاماً) من غياب مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي، فيما جاء استدعاء دوبوا على حساب مدافع موناكو، جبريل سيديبيه.

وعلق ديشامب على ذلك قائلاً: “هذا امتياز بالنسبة لي. لدي في كل الخطوط مرشحون جديون لمنتخب فرنسا”.

ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018، مباراة ودية ضد بوليفيا، في الثاني من يونيو، قبل مباراتين في تصفيات كأس أوروبا ضد تركيا وأندورا في 8 و11 منه.

وتلعب فرنسا في المجموعة الثامنة التي تضم، إضافة إلى تركيا وأندورا، ثلاثة منتخبات هي آيسلندا وألبانيا ومولدافيا، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الأدوار النهائية للبطولة، التي تقام في 12 مدينة أوروبية.

فيما يلي أسماء اللاعبين:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، بينجامان لوكونت (مونبلييه)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك ماينيان (ليل).

للدفاع: لوكاس دينيي وكيرت زوما (إيفرتون)، ليو دوبوا وفرلان ميندي (ليون) كليمون لونغليه وسامويل أومتيتي (برشلونة)، بينجامان بافار (شتوتغارت) ورافاييل فاران (ريال مدريد).

للوسط: نغولو كانتي (تشيلسي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس) تانغي ندومبيلي (ليون)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، موسى سيسوكو (توتنهام).

للهجوم: وسام بن يدر (إشبيلية)، كينغزلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنتوان غريزمان وتوماس ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، فلوريان توفان (مرسيليا).