ديشامب يدافع عن لوف وتوخيل

دافع ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، عن نظيريه يواكيم لوف وتوماس توخيل في ظل الانتقادات لاختيارات الثنائي.

واُنتقد لوف بسبب استبعاد عدد من نجوم منتخب ألمانيا، بينما كان توخيل تحت الضغط بعد تتويجه فقط بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان والفشل الأوروبي.

وقال ديشامب لصحيفة "بيلد": "لست أنا من يحكم على توخيل، نهاية الموسم كانت معقدة، الضغوطات والتوقعات كبيرة للغاية، لا أعرفه منذ مدة ولكن علاقتنا طيبة.

"ترك لدي انطباع إيجابي، يمكنه تقديم المزيد ولكن لماذا الانتقادات؟ هل أحد ينتقد يوفنتوس، برشلونة، أو ريال مدريد بسبب الفوز بالدوري فقط.

"هو يجيد اللغة، ويذكرني بكلوب بعلاقته الدافئة والمقربة مع اللاعبين، عكس المعتاد في فرنسا".

وعن لوف: "في بعض الأحيان تتخذ قرارات صعبة وغير محببة، خصوصاً مع عناصر الخبرة، وهو في موقف مشابه، وهو قام بها لأنه مقتنع.

"إنه يعرف توابع قراراته ومسؤوليتها، وهو الوحيد العالم بالتفاصيل، برأيي ألمانيا يجب أن تبني على (توني) كروس و(يوشوا) كيميتش و(سيرج) غنابري نحو المستقبل".

وتحول ديشامب للحديث عن فرانك ريبيري: "اعتبره من أفضل الفرنسيين في ألمانيا بالنظر لما حقق من بطولات، هو من الأعمدة هناك ومرتبط بالنادي.

"كان يمكنه الحصول على المزيد في حال استمر أطول مع المنتخب، لكن مشواره عبارة عن قصة نجاح".

وترك ريبيري بايرن بعد مشوار حافل بنهاية الموسم الماضي، ولم يحدد بعد وجهته المقبلة.