ديفيد آلابا ضمن أولويات برشلونة

تكبد برشلونة خسائر فادحة على مدار الأشهر الماضية، بعد توقف النشاط وإغلاق كافة منافذه التي كانت تنعش خزائنه بالملايين، وما زاد الطين بلة تأخر طرح قمصان الفريق للموسم الجديد، مما وضعه أمام خسائر جديدة.

وبات البارسا مطالباً بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد، في ظل الأنباء التي تؤكد أن جونيور فيربو سيدخل في صفقة لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان، مما يعني أن جوردي آلبا سيصبح بدون بديل.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أن برشلونة يسعى للتعاقد مع ظهير قوي ينافس آلبا في مركز الظهير الأيسر، ويعد ديفيد آلابا نجم بايرن ميونيخ الخيار الأفضل لهذه المهمة.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن مفاوضات تجديد عقد آلابا لا تسير على الطريق الصحيح مع البافاري، وبالتالي سيضطر بطل ألمانيا لبيعه هذا الصيف تجنباً لخسارته مجاناً صيف العام القادم.

وأوضحت أن الدولي النمساوي يفضل الانتقال إلى برشلونة، لكن ما يعيق إتمام الصفقة، هو أن قيمته ستكون مرتفعة، كما أن النادي الكتالوني لا يستطيع تحمل راتب النجم النمساوي بسبب الأزمة المالية حالياً.

ومن المتوقع أن يضع بايرن ميونيخ نجمه على قائمة المغادرين هذا الصيف، لكن بمبلغ مالي يصل إلى 60 مليون يورو، وهي قيمة لن يستطيع برشلونة توفيرها في الوقت الحالي.