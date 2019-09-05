ديل بوسكي: نصف جماهير برشلونة لا تريد نيمار

تحدث فيسينتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد وإسبانيا السابق، عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من باريس سان جيرمان مشدداً على أنه ضد حدوثها.

واستمر البرازيلي في نهاية المطاف مع ناديه الفرنسي بعد صيف ساخن من المفاوضات مع البارسا التي لم تسفر عن إتمام الصفقة.

وقال ديل بوسكي لصحيفة "موندو": "نيمار لاعب رائع، وكان سيكون جيداً وجوده في الدوري الإسباني، لكن له أفعال لا تعجبني، لم أكن لأضمه لفريقي.

"في برشلونة كان جيداً أحياناً، ولم يكن كذلك في أحيان أخرى، في بعض الأوقات كان سيئاً، إذا سألت جماهير برشلونة نصفها سيرفض عودته، وهذا يفسر الأمر".

ويتواجد نيمار حالياً في معسكر المنتخب البرازيلي الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي كولومبيا وبيرو.

ولم يشارك نيمار في أي من لقاءات باريس سان جيرمان هذا الموسم، وذلك بسبب معاناته من الإصابة.