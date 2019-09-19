ديل بييرو: رونالدو لا يكفي لإنهاء عقدة يوفنتوس

منذ أن حصل أليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس على لقب دوري أبطال أوروبا عام 1996، لم يتمكن فريق السيدة العجوز من تكرار هذا الإنجاز التاريخي، مما يعني أن عشاق يوفي ينتظرون اللقب منذ 23 عاماً، وما يثير الحزن، وفي بعض الأحيان يتسبب في موجة من الغضب لدى جماهير الفريق، أنه بلغ النهائي القاري 5 مرات في سنوات الإخفاق التي أعقبت الفوز باللقب لآخر مرة منذ ما يقرب من ربع قرن، بل خاض 9 مباريات نهائية، ولم يتمكن من الفوز باللقب إلا في مناسبتين فقط، في عامي 1985 و1996.

ديل بييرو أيقونة اليوفي، وأحد أساطيره الأكبر على مر التاريخ، باعتباره الهداف التاريخي برصيد 290 هدفاً، واللاعب الأكثر دفاعاً عن قميص الفريق بمشاركته في 705 مباريات، كما حصد معه 18 بطولة، أهمها سداسية الدوري الإيطالي، ولقب دوري الأبطال.

حرصت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على استطلاع رؤيته، في حظوظ يوفي الفوز باللقب القاري الموسم الحالي، وإنهاء العقدة التي بدأت منذ 23 عاماً.

وأشار نجم يوفي السابق إلى أنه يحترم كريستيانو رونالدو، ويرى أنه أصبح اللاعب الأكثر تأثيراً في صفوف الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه الموسم الماضي، وهو الذي يمكنه أن يصنع الفارق في تحقيق حلم يوفي وجماهيره في التتويج باللقب القاري، ولكنه على الرغم من ذلك ليس كافياً بمفرده لضمان وقوف بطل إيطاليا فوق منصة التتويج القارية.

وتابع ديل بييرو: "أحرز يوفنتوس 5 أهداف في 4 مباريات بالمراحل الإقصائية للنسخة الماضية من دوري الأبطال، واللافت أن رونالدو وضع بصمته على جميع هذه الأهداف، هذا يوضح لنا قيمة هذا اللاعب وتأثيره، وهذا دليل على أنه اللاعب الأكثر قدرة على قيادة الفريق للفوز بالبطولة، ولكنه على الرغم من كل ذلك فهو ليس كافياً بمفرده، لقد فعل كل شيء، بل حقق الهدف من التعاقد معه على الرغم من أن الفريق لم يتوج باللقب القاري".

وعن ترشيحاته للبطل المرتقب في النسخة الحالية قال النجم الإيطالي: "التوقعات في دوري الأبطال لا مجال لها، الأمر معقد أكثر مما تعتقدون، ولكن وفقاً لمؤشرات الموسم الماضي، وبدايات الحالي أقول أن برشلونة وسيتي وليفربول على رأس الترشيحات للفوز بدوري الأبطال، وأرى أن ليفربول على وجه التحديد لا زال يتقدم على الجميع في سباق الترشيحات، واحترسوا من عودة ريال القوية في النسخة الحالية للبطولة، أما يوفي فهو في التصنيف الثاني من حيث ترشيحات الفوز باللقب، وعلى الرغم من ذلك لا وجود لما يقولون عنه اللعنة التي تطارد يوفنتوس في دوري الأبطال".

وتحدث نجم البيانكونيري بصورة تفصيلية عن الفريق وحظوظه في الفوز بدوري الأبطال، فقال: "لدينا الآن فريق متمرس في أجواء البطولة القارية، فقد بلغ النهائي عامي 2015 و2017، ما يجعل فوزه باللقب مسألة وقت لا أكثر، لقد ودع يوفي البطولة على يد أياكس الذي قدم ما يستحق عليه التأهل، وقد شاهد الجميع أن يوفنتوس لم يكن الطرف الأفضل في 3 مباريات وهي الذهاب أمام أتلتيكو مدريد، وذهاباً وإياباً أمام أياكس، لذلك خرج من البطولة، لا يمكن القول أن هذا فشل أو إخفاق، لأننا نتحدث عن تنافس رياضي".

هل يعود باولو ديبالا أكثر توهجاً ليتجاوز فترات الأداء الباهت؟ عن ذلك قال ديل بييرو: "الأمر أصبح معقداً، فهو يترقب الفرصة للمشاركة في المباريات بصورة أكبر، أي أن القرار لم يعد بيديه مثلما كان سابقاً، فقد كان يشارك بصفة دائمة، هو يحتاج إلى القوة الذهنية، وعدم فقدان الثقة، ديبالا يملك موهبة كبيرة، ولا مجال للحفاظ على هذه الموهبة إلا بالثقة والصلابة الذهنية، وأنا على ثقة من قدرته على استغلال الفرصة حينما تتاح له من جديد".