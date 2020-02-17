ديل بييرو يرشح غوارديولا ليوفنتوس ويتوقع بطل دوري الأبطال

أشاد الأسطورة أليساندرو ديل بييرو مهاجم يوفنتوس المعتزل بالمدرب بيب غوارديولا وبما يقوم به على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الإيطالي وتطرق خلالها للحديث عن ترشيحاته للفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال ديل بييرو: "أعتقد أن غوارديولا مدرب يناسب أي فريق بسبب ما قام به في الماضي مع الفرق التي دربها وما يقوم به في الوقت الحالي.

"فاز وحقق الانتصارات في ألمانيا وإسبانيا والآن في إنجلترا وينقصه فقط في الوقت الحالي إيطاليا وفرنسا.

"سيكون من المذهل أن نرى غوارديولا مدرباً في إيطاليا، أعتقد أن الصيف المقبل سيكون مثيراً للغاية في كرة القدم.

"ليفربول ويوفنتوس لديهما فرص كبيرة في الحصول على دوري أبطال أوروبا وريال مدريد أيضاً، في هذه البطولة لا يهم كيف تسير في بطولة الدوري الخاصة بك".

يذكر أن مانشستر سيتي يعاني حالياً من الإيقاف الأوروبي لموسمين بسبب مخالفتهم لقواعد اللعب المالي النظيف مما زاد التكهنات حول رحيل بيب غوارديولا.