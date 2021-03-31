ديل بييرو ينتقد رونالدو

استنكر النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، تصرف كريستيانو رونالدو برمي شارة القيادة في نهاية مباراة منتخب بلاده البرتغالي أمام مستضيفه الصربي، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن ديل بييرو (46 عاماً) أسطورة يوفنتوس السابق، قوله: "هذا رد فعل مبالغ فيه. لا يجب أن يتصرف على هذا النحو، من الطبيعي أن تكون غاضباً، والتحدث بصوت مرتفع عند مناقشة مثل هذه الواقعة مع الحكام أمر طبيعي، لكن رمي شارة القيادة والخروج على هذا النحو يعد كثيراً بالنسبة لرجل يعد بمثابة قائد ومثل أعلى مثل رونالدو".

وأحرز "صاروخ ماديرا" هدفاً لمنتخب بلاده، في الثواني الأخيرة من المباراة أمام منتخب صربيا (2-2)، وذلك في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، لكن الحكم الهولندي داني ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاماً، رفض احتساب الهدف بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى.

واحتج رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 102 هدف، بشدة على القرار نظراً لصحة الهدف، ليحصل على بطاقة صفراء، ويلقي بعدها شارة قيادة منتخب البرتغال على أرض الملعب، قبل أن يغادر وهو غاضب جداً.

يذكر أن منتخب البرتغال تغلب أمس على نظيره اللوكسمبورغي بنتيجة 3-1، وسجل رونالدو الهدف الثاني.