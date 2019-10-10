ديمبيلي الموقوف يغيب عن الكلاسيكو

سيغيب عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة عن مباراة الكلاسيكو التي تجمع فريقه بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني آواخر الشهر الحالي، بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإسباني أمس.

وأكد النادي الكتالوني بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، أنه سيستأنف العقوبة بحق الدولي الفرنسي الذي طُرد بالبطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي فاز فيها البارسا برباعية نظيفة على إشبيلية الأحد لانتقاده الحكم ماتيو لاهوز، علماً بأنه نال بطاقة صفراء أولى مطلع الشوط الثاني.

ورأت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني بأن ردة فعل ديمبيلي تنم عن: "ازدراء أو عدم احترام للحكم"، وقضت بإيقافه مباراتين.

وبموجب العقوبة، سيغيب ديمبيلي عن برشلونة عندما يحل ضيفاً على آيبار في 19 أكتوبر، واستضافته لريال في 26 منه.

وسيكون على برشلونة أيضاً مواجهة آيبار من دون مدافعيه جيرارد بيكيه، ورونالد آروخو الموقوفين لمباراة واحدة.

ويغيب بيكيه لتراكم الإنذارات (بطاقة صفراء خامسة هذا الموسم)، بينما تلقى آروخو بطاقة حمراء مباشرة لعرقلته لاعب إشبيلية خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) وهو في طريقه نحو المرمى.

وقال النادي في بيان: "قرر برشلونة استئناف العقوبات التي فرضتها اللجنة التأديبية على كل من ديمبيلي وآروخو".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، متقدماً على برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.