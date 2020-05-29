ديمبيلي بطل مفاوضات برشلونة ويوفنتوس

أكد تقرير إسباني الجمعة أن عثمان ديمبيلي جناح برشلونة بات بطل مفاوضات النادي الكتالوني مع يوفنتوس بشأن عقد صفقة تبادلية.

وكان آرتور ميلو لاعب وسط البارسا قد رفض مؤخراً الانتقال إلى يوفي نظير ارتداء ميراليم بيانيتش نجم السيدة العجوز لقميص البلاوغرانا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن يوفنتوس يرغب حالياً في ضم ديمبيلي وآرتورو فيدال من النادي الكتالوني نظير انتقال بيانيتش وماتيا دي شيليو إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يريد ديمبيلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للحذر من تاريخ الفرنسي مع الإصابات.

وأوضحت أنه عقب الفشل مع آرتور يتوجب على مسؤولي يوفنتوس إقناع ديمبيلي وفيدال بالانتقال إلى تورينو.

وارتبط فيدال لاعب يوفنتوس السابق، بالانتقال إلى إنتر ميلان هذا الموسم للعمل مجدداً تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي.

في سياق متصل ببرشلونة كشف تقرير إسباني عن تطور جديد بشأن ارتباط لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بالانتقال إلى برشلونة خلال السوق الصيفي.

وكان بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، صرح مؤخراً أن لاوتارو لن يرحل عن النادي إلا من خلال الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

لكن وفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يرى برشلونة حلاً بسيطاً في صفقة لاوتارو، إذا أصر إنتر على التمسك بالشرط الجزائي.

وأشارت إلى أن الحل سيكون الانتظار لأن الشرط الجزائي يمتد من بداية يوليو وحتى يوم 15 من نفس الشهر، ثم سيصبح لاوتارو دون شرط عقب ذلك وسيحصل على سعر السوق.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات أوسيليو تستهدف فقط الأندية الأخرى الراغبة في ضم لاوتارو خلال أول أسبوعين من يوليو.

وذكرت أنه في حالة رغبة أي نادٍ آخر في دفع قيمة الشرط الجزائي، فإن لاوتارو سيرفض لأنه لن يغادر سان سيرو إلا صوب برشلونة.