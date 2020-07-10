ديمبيلي خيار مانشستر يونايتد بحال فشل صفقة سانشو

أفادت مصادر بريطانية بأن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة عثمان ديمبيلي بدلاً من جايدون سانشو.

وكانت الأخبار قد ربطت بين جناح بوروسيا دورتموند الشاب وبين مانشستر يونايتد، حيث أفادت بعض المصادر بأن الصفقة تمت.

لكن في الآونة الأخيرة ومع الظروف الاقتصادية التي أثرت على كرة القدم بسبب فيروس كورونا وتوابعه، يبدو أن تفاصيل سوق الانتقالات قد تختلف.

ويرفض بوروسيا دورتموند التفاوض بشأن سعر سانشو الذي سيتجاوز الـ 120 مليون يورو.

يذكر أن مستقبل ديمبيلي مع برشلونة ما زال مجهولاً في ظل الاضطرابات الداخلية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالياً.