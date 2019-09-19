ديمبيلي مرشح للعودة أمام غرناطة

عاد عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح الخميس، استعداداً لمواجهة غرناطة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة عقب أول مباراة في الموسم أمام أتلتيك بلباو ولم يشارك منذ حينها.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صاحب الـ 22 عاماً تعافى تماماً من الإصابة وشارك في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضحت أنه قد يكون جاهزاً أمام غرناطة السبت القادم مشيرة إلى أن قرار مشاركته يرجع إلى المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت أن فالفيردي سيبدأ بتطبيق مبدأ المداورة أمام غرناطة لأن أسبوع البارسا مزدحم ولكونه سيواجه فياريال منتصف الأسبوع.

بدوره، لن يشارك جوردي آلبا في اللقاء بداعي الإصابة على أن يحل جونيور فيربو بدلاً منه، فيما سيخوض إيفان راكيتيش المواجهة أساسياً للمرة الأولى.

يذكر أن برشلونة فقد 5 نقاط في أول 4 مراحل ليحقق 7 نقاط فقط ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني.