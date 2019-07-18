  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ديمبيلي مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

ديمبيلي مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

منشور 18 تمّوز / يوليو 2019 - 05:19
عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

يملك برشلونة عدة حلول من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، إحداها عثمان ديمبيلي الذي قد يستفيد منه العملاق الكتالوني في عملية إعادة البرازيلي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن على البارسا بيع ديمبيلي إلى بايرن ميونيخ بسعر ضخم من أجل تمويل صفقة نيمار، وأن هذا هو الحل الأنسب لاستعادة البرازيلي مرة أخرى.

يذكر أن والد نيمار سيجتمع بفابيو باراتيتشي المدير الرياضي في يوفنتوس من أجل مناقشة إمكانية انتقال ابنه لبطل إيطاليا هذا الصيف.

كلمات دالة:عثمان ديمبيلينيماربرشلونةباريس سان جيرمانبايرن ميونيخيوفنتوس

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019 Goal.com All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن