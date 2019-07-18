ديمبيلي مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

يملك برشلونة عدة حلول من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، إحداها عثمان ديمبيلي الذي قد يستفيد منه العملاق الكتالوني في عملية إعادة البرازيلي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن على البارسا بيع ديمبيلي إلى بايرن ميونيخ بسعر ضخم من أجل تمويل صفقة نيمار، وأن هذا هو الحل الأنسب لاستعادة البرازيلي مرة أخرى.

يذكر أن والد نيمار سيجتمع بفابيو باراتيتشي المدير الرياضي في يوفنتوس من أجل مناقشة إمكانية انتقال ابنه لبطل إيطاليا هذا الصيف.