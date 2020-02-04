ديمبيلي يتعرض لإصابة جديدة

غادر المهاجم عثمان ديمبيلي تدريبات برشلونة أمس وسط مخاوف من تعافيه من إصابة سابقة في العضلة الخلفية للفخذ لانتكاسة جديدة.

وقال البارسا في بيان: «خلال تدريبات أمس شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق العضلات (...) سيواصل عملية إعادة التأهيل».

ولم يشارك الفرنسي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب ناو قادماً من بوروسيا دورتموند عام 2017، ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفاً واحداً.

ولم يحدد النادي الكتالوني فترة غياب ديمبيلي عن الملاعب، لكن الشك يحوم حول مشاركته في المباراة أمام نابولي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 25 من الشهر الحالي ثم في الكلاسيكو في الأول مارس المقبل.