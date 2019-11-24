ديمبيلي يتعهد بتقديم أداء مميز مع برشلونة

تعهد جناح برشلونة عثمان ديمبيلي ببذل كل ما في وسعه، لتعويض ما فاته بداية الموسم والفترات الأخرى الطويلة التي غاب خلالها عن البارسا بداعي الإصابات.

وقال جناح منتخب فرنسا في مقابلة مع صحيفة "سبورت" المقربة من النادي: "لدينا سلسلة من المباريات الهامة جداً. أولاً سنكون على موعد صعب مع بوروسيا دورتموند، ينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد لهذه المباراة المثيرة.

"علينا تحقيق الفوز على دورتموند ثم أتلتيكو مدريد، ضروري أن نفوز لأنها أهم مباريات في النصف الأول من الموسم، وبدعم جماهيرنا، نأمل في الحصول على الثلاث نقاط لنذهب إلى إنتر دون قلق".

وعن استعداده لمواجهة فريقه السابق، قال "بالطبع ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي. لا يزال لدي زملاء سابقين في دورتموند، وسنكون منافسين في مباراة الأربعاء".

وتابع "لكن بعد المباراة لا شيء سيتغير، غادرت منذ ثلاث سنوات ولم أرهم منذ ذلك الحين، لذلك ستكون مباراة عاطفية، سأكون سعيداً برؤيتهم ومواجهتهم".

وفي رده على سؤال حول أبرز ما يميز أسود الفيستيفاليا، فأجاب "الفريق على نفس مستوى الأندية الكبرى، يلعبون كفريق واحد ويريدون الفوز في كل مباراة، خاصة مثل هذه المباريات الهامة، سيأتون للعب بكثافة كبيرة، لكن كامب ناو سيكون في انتظارهم".

وفيما يخص لعنة الإصابات التي بالكاد لا تفارقه منذ قدومه من سيغنال إيدونا بارك في صيف 2017، قال "كانت الأمور تسير على ما يرام في الجولة الصيفية، بعدها أصبت وابتعدت عن الفرق لمدة شهر، ثم واجهت بعض المشاكل الجسدية، أما الآن. فأقاتل لأستعيد مكاني مرة أخرى، خاصة في وجود هذا الكم الهائل من المهاجمين الجيدين".

وسيخوض برشلونة سهرة الأربعاء وهو في صدارة مجموعة الموت السادسة بثماني نقاط، بفارق نقطة عن ضيفه الألماني وأربعة عن إنتر الذي سيواجه سلافيا براغ في نفس التوقيت.