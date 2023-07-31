ديمبيلي يعتزم التخلي عن جزء من رسوم انتقاله لمساعدة برشلونة

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارًا صادمة حول موافقة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي على الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وكان الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد أكد الخبر من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ديمبيلي وافق على عرض البي إس جي الذي يتضمن عقدًا لمدة 5 سنوات.

ديمبيلي يفكر بالتخلي عن جزء من رسوم انتقاله لمساعدة برشلونة

وفقًا لصحيفة "Les Parisiens"، فإن موسى سيسوكو وكيل أعمال عثمان ديمبيلي يعمل حاليًا على تأمين مبلغ 50 مليون يورو لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، والذي سيرتفع إلى 100 مليون مع انتهاء اليوم والدخول في شهر أغسطس.

وبحسب التقارير، فإن عثمان ديمبيلي يريد الرحيل عن برشلونة بالتراضي بعد أن يتفاوض كلا الفريقين على رسوم الانتقال، بدلًا من الوصول لمرحلة دفع الشرط الجزائي.

وعلى الرغم من أن فكرة الوصول لاتفاق بين البارسا والنادي الباريسي أمر مستبعد، إلا أنه وعلى ما يبدو أن اللاعب الفرنسي يتطلع إلى مساعدة النادي الكتالوني لكسب المزيد من المال من الصفقة.

في ذات السياق، في حال تم تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي فإن البلوغرانا سيصلهم نصف المبلغ، أي 25 مليون يورو فقط، والنصف الآخر للاعب ووكيل أعماله.

والمفاجأة هي أن ديمبيلي مستعد للتخلي عن الـ25 مليون يورو خاصته حتى يتمكن نادي برشلونة من الحصول على مبلغ أكبر من رسوم انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو ما يمكن اعتباره عربون محبة واعتراف بالجميل خاصة بعد الملايين التي صرفها البارسا على علاج اللاعب من إصاباته السنوات الماضية.