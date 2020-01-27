ديمبيلي يعود إلى التدريبات

شارك لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي في جزء من تدريبات الفريق أمس الأحد.

ويواصل الفرنسي عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، من أجل العودة للمشاركة مع البارسا.

وخضع ديمبيلي للعلاج في الدوحة، قبل أن يعود إلى إسبانيا ويبدأ بخوض تدريبات بسيطة، في مرحلة العلاج الثانية.

ويتوقع برشلونة أن يكون ديمبيلي جاهزاً للعب مع عودة دوري أبطال أوروبا، ومواجهة نابولي في الخامس والعشرين من شباط المقبل.

وشارك الفرنسي في 9 مباريات فقط مع برشلونة بجميع البطولات هذا الموسم، وسجل هدفاً وحيداً.