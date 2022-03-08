ديمبيلي يغير موقفه حول البقاء في برشلونة

أكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة خلال الصيف بات لا يمانع التوقيع على التجديد.

وارتبط الهداف الفرنسي مراراً بالرحيل عن البارسا خلال الأشهر الماضية وسط اهتمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس وغيرها من الأندية الكبيرة بخدماته.

وسيصبح ديمبيلي لاعباً حراً بعد انتهاء الموسم الجاري ما لم يسارع برشلونة لتأمين بقائه من خلال التوقيع على عقد جديد.

وأشارت الإذاعة أن الفائز بكأس العالم عام 2018 لا يمانع الاستمرار في ملعب كامب ناو لفترة أخرى.

وشكل قدوم تشافي هيرنانديز للإشراف على الفريق الكتالوني عاملاً مهماً في تحفيز اللاعبين وهو أمر بدا تأثيره واضحاً على النتائج التي باتت إيجابية ومميزة خلال الفترة الأخيرة بعد بداية متواضعة للموسم بقيادة المدرب الهولندي السابق رونالد كومان.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً خاض مع برشلونة 135 مباراة حتى الآن وسجل 32 هدفاً كما صنع 26 هدف آخر.