ديوكوفيتش: دبي بيتي الثاني

البوابة - وصف نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إمارة دبي بأنها بمثابة بيته الثاني، كما أشاد بعقلية الإمارة المتعلقة بالفوز وقدرتها على النمو بشكل متسارع.

وخلال تواجده في الإمارات، أشاد اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بدور دبي الإيجابي حول العالم.

ماذا قال ديوكوفيتش عن دبي ؟

أكد الفائز بـ 22 لقب غراند سلام في حوار أجراه مع بيكي أندرسون الصحفية العاملة في "سي إن إن": "أريد أن تكون دبي مركزاً لأعمالي وابتكاراتي.

"تستهويني عقلية الفوز التي أراها هنا، ويعجبني تفكير من يتواجدون هنا ورغبتهم في أن يكونوا الأفضل عالمياً.

"أنا متأكد من أن مثل هذه العقلية ستجعلهم قادة ناجحين".

يذكر أن الصربي تراجع إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبي التنس الصادر يوم الاثنين الماضي لصالح الإسباني الشاب كارلوس آلكاراز، نتيجة غيابه عن بطولة إنديان ويلز التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية لعدم حصوله على لقاح كورونا.