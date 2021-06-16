ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف محترفي التنس

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للتنس، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة رولان غاروس.

وشهدت المراكز العشرة الأولى بعض التغييرات، حيث ارتقى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الرابع، بعد بلوغه نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، فيما تراجع النمساوي دومينيك تيم إلى المركز الخامس.

وارتقى الإسباني روبرتو باوتسيتا آغوت مرتبة واحدة، ليحتل التصنيف العاشر، فيما تراجع الأرجنتيني دييغو شفارتزمان للمركز الحادي عشر.

في سياق متصل، قال اللاعب المعتزل ماتس فيلاندر، المتوج بـ 7 ألقاب كبرى، أن ديوكوفيتش أمامه فرصة فعلية لأن يصبح أول لاعب يحصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس في عام واحد، منذ ما يزيد عن نصف قرن، بعد أن توج بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحتين.

وفاز الصربي بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، بعد التغلب على تسيتسيباس فى المباراة النهائية على ملاعب رولان غاروس.

هل سينجح ديوكوفيتش في حصد ألقاب غراند سلام جميعها في عام واحد؟

وكثيراً ما وجد ديوكوفيتش صعوبة في الفوز بلقب فرنسا المفتوحة مقارنة ببقية البطولات الكبرى، وهو يستعد حالياً لخوض بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها مرتين سابقتين عامي 2018 و2019.

وصاحب (34 عاماً) أيضاً قوة لا يستهان بها على الملاعب الصلبة، بعد فوزه بلقب أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك 9 مرات في رقم قياسي غير مسبوق، إضافة إلى التتويج بلقب أميركا المفتوحة 3 مرات، مما يرشحه للفوز باللقب فى ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك في سبتمبر.

ولم يستبعد ديوكوفيتش إمكانية حصده جميع الألقاب الأربعة الكبرى هذا العام ومعادلة إنجاز رود ليفر عندما توج بجميع ألقاب الفردي الكبرى في 1969، كما لم يستبعد أيضاً إمكانية تتويج الإنجاز بالفوز بالذهبية الأولمبية في دورة ألعاب طوكيو.

وقال فيلاندر، الذي يعمل حالياً محللاً لشبكة "يورو سبورت" التلفزيونية: «نحن الآن نقترب من الموسم الذي نرشح فيه بكل ثقة نوفاك للفوز ببطولة ويمبلدون، كما أنه مرشح أيضاً للفوز بلقب أمريكا المفتوحة بالنظر إلى إنجازاته على الملاعب الصلبة».

وأكد ديوكوفيتش جدارته في المباراة النهائية، عندما حقق الفوز بعد أن عوض تأخره بمجموعتين وصمد حتى النهاية رغم استمرار المباراة 4 ساعات و11 دقيقة.

كما خاض الصربي مباراة ماراثونية مماثلة استمرت أكثر من 4 ساعات أيضاً في نصف النهائي أمام الإسباني رافاييل نادال، المتوج بلقب البطولة 13 مرة.

وقال ميشا زفيريف، شقيق المصنف السادس عالمياً أليكساندر زفيريف أن ديوكوفيتش على ما يبدو تحول انتباهه إلى ويمبلدون بالفعل.

ونقلت شبكة "يورو سبورت" عن زفيريف قوله: «إنه أسطورة وهو يسير في طريق الفوز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في نفس العام».

وتابع: «لا أدري إن كان هذا سيتحقق أم لا، لكن إنجازاته هائلة، وخاصة الطريقة التي فاز بها».

وأضاف زفيريف: «كنت أنظر إلى نوفاك خلال الإعداد لمراسم التتويج، وبدا أنه كان يستعد لبطولة ويمبلدون. كان في كامل التركيز».

وأتم: «أعتقد أنه كان يفكر فعلياً في منافسه المقبل في ويمبلدون، وفي أسلوب اللعب والاستعداد، إنه ماكينة».