دييغو كوشتا يغيب عن الملاعب 3 أشهر

خضع مهاجم المنتخب الإسباني دييغو كوشتا لعملية جراحية لإزالة فتق في فقرات الرقبة، حسبما أعلن أتلتيكو مدريد ثالث ترتيب الدوري المحلي.

وأعلن النادي في بيان أن العملية الجراحية تمت بنجاح وكما هو مخطط لها.

ولم يحدد البيان المدة التي سيغيب فيها كوشتا عن فريقه، إلا أن الصحف المحلية توقعت أن تمتد الفترة لحوالى ثلاثة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر القادم في الدوري الإسباني، وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو، مع احتمال الغياب أيضاً عن مباراة ذهاب ثمن النهائي في حال تأهل الممثل الثاني للعاصمة.