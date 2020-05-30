دييغو كوشتا يمثل أمام القضاء بتهمة الاحتيال الضريبي

يواجه دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، خطر السجن قبل أسبوع من عودة الدوري الإسباني، بتهمة الاحتيال الضريبي.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس“، أن الإسباني برازيلي الأصل سيمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال الضريبي يوم 4 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تعود منافسات الليغا في 11 يونيو، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواجه كوشتا تهمة الاختيال الضريبي بمبلغ أكثر من مليون يورو، من خلال عدم إعلان بعض المدفوعات التي تزيد عن 5.15 مليون يورو، بعد انتقاله من تشيلسي في 2014.

كما اتهم الإسباني بعدم الإعلان عن حقوق الصور بأكثر من مليون يورو.

ومن المقرر أن يطلب المدعون في مدريد بسجن كوشتا ستة أشهر، وتغريمه أكثر من 500 ألف يورو.

لكن في إسبانيا يمكن استبدال الأحكام التي تقل عن عامين في الجرائم غير المرتبطة بالعنف، بدفع غرامة إضافية قدرها 36.500 يورو لتفادي دخول السجن.