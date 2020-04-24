دي بروينه: فخور لكوني ضمن أفضل لاعبي العالم

قال كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، خلال مقابلة عبر الفيديو لـ«فوتبول دايلي»، أنه في فولفسبورج كان يقدم مستويات جيدة إلا أن مستواه لم يكن ثابتاً، لكنه تحسن بالمواسم الثلاثة الماضية، وربما أقل بقليل الموسم الماضي، وأكد أنه سعيد لأنه يلعب بمستوى ثابت.

وأضاف: «ثبات المستوى جعلني لاعباً كاملاً، منذ مباراتنا الأولى هذا الموسم ضد ويست هام بالدوري إلى المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد بدوري الأبطال، لعبت بشكل جيد، هذا يجعلني راضياً بما قدمته».

وعندما سُئل عن الجدل بشأن وضعه بين أفضل لاعبي العالم، قال دى بروين: «بالتأكيد أشعر بالفخر، كلاعب كرة قدم أنت في رحلة طويلة، في البداية تريد فقط أن تصبح لاعباً، من المستحيل أن تعتقد أنك ستصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو الفوز الذي يجعلك تتطور كلاعب».

وتابع: «لا أشبه أحداً في طريقة اللعب، أحب أن أكون فريداً، أعتقد أن أسلوبي فريد تماماً، كلاعب خط وسط يجب أن تصبح كاملاً، تواصل التطور من خلال العمل بجد حتى تتمكن من القيام بكل شيء، سواء في الدفاع أو الهجوم.

«في الملعب أنظر إلى المهاجمين، بالنسبة لشخص مثل رونالدو لاعب مبدع، أريد اللعب بجوار شخص سريع، لديه القدرة على الاختراق من العمق، هذا يساعدني.

«يمكنني تمرير كرة بارتفاع 3 أمتار إلى رونالدو وأعلم أنه سيحصل عليها».

وعن فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، يقول: «أفتقد كرة القدم كثيراً، منذ أن كنت في الخامسة من عمري كانت حياتي كلها، لكن من الجميل أيضاً قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأطفالي».

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن ليفربول، متصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.