دي بروينه: الكرة الذهبية ليست بعيدة

يعتقد كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم لعام 2020 ليس مستحيلاً.

وقاد نجم الوسط فريقه للفوز على ريال مدريد بهدفين لهدف الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب تشيلسي السابق: ”ربما لست بعيداً عن الفوز بالجائزة (الكرة الذهبية)، لكني لست من يقرر ذلك”.

وأضاف: “في المواسم القليلة الماضية قدمت مستوى جيداً، أحاول فقط أن أكون أفضل ما يمكن، لكني عانيت كثيراً من الإصابات.

“في الأوقات التي ألعب فيها وأشارك أقدم مستوى جيداً، قضيت سنوات رائعة في ألمانيا والآن في إنجلترا، لكن لا أعرف من يختار أفضل لاعب في العالم، لكني أعتقد أني قريب جداً من المنافسة.

“الأهم أداء الفريق بكل تأكيد، سعيد بترشيحي للفوز بالجائزة، لكن أداء الفريق سيساعد أي لاعب، كنت ضمن الـ 30 لاعباً المرشحين للفوز بالجائزة الأخيرة، وهذا بفضل العمل الجماعي في فريقنا بالكامل.

“هذا يعطيني الدافع للبقاء على ما أنا عليه ومحاولة التطور، لأن في كل موسم الأجواء تتغير والمنافسة تكون أصعب، وهذا ما نحن نراه الآن.

وختم قائلاً: “الآن أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنوات، أمضيت بعض السنوات في مسيرتي بطريقة جيدة، تطورت من الناحية العقلية الآن، وسعيد بما أقدمه مع فريقي ومنتخب بلادي”.