دي بروينه: سنفرض أسلوبنا على ريال مدريد

أكد كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي صعوبة مواجهة فريقه القادمة أمام نظيره ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي البلجيكي وتطرق خلالها للحديث عن العدد الكبير من ركلات الجزاء المهدرة من قبل فريقه في الفترة الأخيرة.

وقال دي بروينه: "سنواجه ريال مدريد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أمام الجميع، لكننا سندخل المباراة بهدف أن نلعب بطريقتنا الهجومية حتى نضعهم تحت الضغط ونفوز لو استطعنا".

وأضاف: "لو لم نفز بدوري أبطال أوروبا الجميع سيقول أننا فشلنا مثل السنوات الخمس الماضية، هذه البطولة لم نحققها بعد في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق الفوز بكل شيء، لكن في بعض الأحيان تكون الفرق الأخرى أفضل كما هو الحال مع ليفربول هذا الموسم.

"هذه طريقة سير الأمور وعلينا أن نعترف بذلك لكننا سنذهب لهناك بهدف تحقيق الفوز في المباراة، لا يجب أن نتطلع لما هو بعد ذلك في الوقت الحالي، يجب أن نركز على المباراة فقط".

وأردف عن ركلات جزاء فريقه المهدرة: "الأمر يقلقنا عندما لا نحقق الانتصارات لكن دون ذلك لا، ربما نكون نمر بفترة سيئة لكننا سجلنا العديد منها سابقاً".

وأنهى تصريحاته: "لو طلبوا مني تسديد ركلات الجزاء من جديد سأفعل ذلك لما لا؟ لكني لا أهتم حقاً، في النهاية هذا قرار الإدارة الفنية".

يذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفاً على ريال مدريد الأربعاء على أن تقام مباراة الإياب في إنجلترا بعد ثلاثة أسابيع.