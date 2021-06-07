دي بروينه لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

نال نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفين.

وتفوق الدولي البلجيكي في سباق الجائزة على 3 لاعبين من فريقه هم إيلكاي غوندوغان وروبن دياش وفيل فودين، إضافة إلى نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش، وهداف توتنهام والدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 هاري كين.

واحتفظ دي بروينه بالجائزة التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، بعدما سبق له أن فاز بها للمرة الأولى عن الموسم قبل الماضي 2019-2020.

دي بروينه ثالث لاعب يفوز بالجائزة في موسمين متتاليين

وبات النجم البلجيكي ثالث لاعب يفوز بالجائزة في موسمين متتاليين، بعد كريستيانو رونالدو وتييري هنري.

وقال دي بروينه بهذه المناسبة "الفوز بالجائزة باختيار اللاعبين، يعني أني أديت بشكل جيد حقاً، هذه ربما تكون الجائزة الأهم على المستوى الفردي في الدوري.

"التصويت لي من قبل المنافسين الذين أواجههم كل مباراة شيء يقول الكثير".

كما ظفر فودين بجائزة أفضل لاعب شاب، متفوقاً على لاعب تشيلسي مايسون ماونت، ولاعب ويست هام يونايتد ديكلان رايس، ولاعب مانشستر يونايتد مايسون غرينوود، ولاعب آرسنال بوكايو ساكا، ولاعب ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد.