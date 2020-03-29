دي بروينه لا يمانع الانتقال لريال مدريد

ذكرت تقارير أن نجوم مانشستر سيتي باتوا مطمعاً لكثير من فرق أوروبا، بعد العقوبة التي فرضت على الفريق الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من التعاقدات لموسمين، بعد خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وفي ظل تطلع كثير من أندية القارة لنجوم سيتي، كشفت تقارير إيطالية أن كيفين دي بروينه، لا يمانع على الإطلاق الانتقال لريال مدريد، بدءاً من الموسم القادم.

في المقابل، يرغب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال في ضم الدولي البلجيكي استغلالاً لعقوبة سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد استأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية، بانتظار الحكم النهائي.

ووفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن دي بروينه غير متمسك بنسبة 100% بالبقاء في ملعب الاتحاد، ولا يمانع الانتقال لريال مدريد.

وأشارت إلى أن البلجيكي يميل إلى الانتقال للنادي المدريدي، ليس بسبب عدم ارتياحه في سيتي، وإنما بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز، ورحيم سترلينغ، أحد نجوم الفريق، أكدا استمرارهما في ملعب الاتحاد، مهما كان قرار المحكمة الرياضية.