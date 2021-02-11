دي بروينه مستاء من مانشستر سيتي بسبب ميسي

كشف تقرير إعلامي عن أزمة كيفين دي بروينه لاعب خط وسط مانشستر سيتي، بسبب اهتمام ناديه بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير بريطانية أن لاعب خط وسط سيتي مستاء لأن عرض ناديه لتجديد عقده براتب أقل من المتوقع، ويعتقد أن السبب في ذلك هو توفير المال لضم ميسي.

وقال الصحفي سام لي: "لدي مصادر جيدة تؤكد أن دي بروينه كان يشتكي لزملائه البلجيكيين أن العرض الذي قدمه له مانشستر سيتي أقل قليلاً مما هو عليه، رغم أنهم كانوا على استعداد لدفع المزيد من المال لميسي.

"أنا متأكد من أن مانشستر سيتي سيمنح دي بروينه ما يستحقه".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وارتبط النجم الأرجنتيني بالرحيل إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان.