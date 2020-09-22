دي بروينه يؤكد استمراره مع مانشستر سيتي

أغلق النجم كيفين دي بروينه باب الرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلناً استمراره مع الفريق السماوي هذا الموسم خاصة بعد أحقية السيتيزنز بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات عقب الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية لهدف: "لن أرحل عن فريقي خلال هذه الفترة، أغلقت باب الرحيل عن مانشستر سيتي سواء هذا الصيف أو في السوق القادم".

يذكر أن دي بروينه ارتبط بالرحيل عن سيتي الموسم الماضي جراء العقوبة التي فرضت على النادي بعدم المشاركة أوروبياً لموسمين، إلا أنه تم إسقاطها لاحقاً.